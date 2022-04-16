Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров обратился к журналу Forbes с просьбой не называть его российским миллиардером. Об этом сообщает само издание.

«Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться», — заявил журналу его представитель.

По информации Forbes, подобные обращения поступали в течение нескольких лет, но в последние месяцы их количество увеличилось, в том числе в свете санкций Запада против РФ, введенных после начала специальной военной операции на Украине.

Также издание пишет, что не называть их российскими бизнесменами также попросили братья Дмитрий и Игорь Бухманы, которые в 2004 году открыли в Вологде разработчика мобильных игр Playrix. Также это сделали сооснователь технологической компании Revolut Николай Сторонский, руководитель инвестиционной компании Millhouse Евгений Швидлер, Юрий Мильнер, которого Forbes назвал «самым влиятельным технологическийм инвестором в России».

Ранее в апреле данный журнал писал, что Дуров занял третье место среди богатейших россиян, его состояние оценивается в $15,1 млрд. Второе место оказалось у совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина с состоянием в $17,3 млрд. А богатейшим россиянином стал совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Его состояние оценивается в $18,4 млрд.

О том, что создатель «ВКонтакте» и Telegram навсегда покидает Россию, стало известно в апреле 2014 года — тогда Дуров опубликовал у себя на странице семь пунктов, без которых возвращение в Россию для него «лишено смысла».