Президент Польши Анджей Дуда отметил что украинцы, которые оказывают ожесточенное сопротивление российскому вторжению, являются героями всей Европы и мира.

Как передает УНИАН, об этом Дуда заявил во время выступления в Верховной Раде Украины.

«Спасибо Вам за то, что вы защищаете Европу перед нашествием варварства и нового русского империализма, что показываете тиранам их место. Что вы показали, что дух свободного народа сильнее! Благодарю вас за это от всей души», — подчеркнул Дуда.

Он поблагодарил украинцев за мужество и любовь к свободе и Родине.