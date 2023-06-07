Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна намерена добиться вступления Украины и Молдовы в Евросоюз (ЕС) во время своего председательства в объединении в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Польский лидер отметил, что расширение ЕС за счет Украины, Молдовы и Западных Балкан является одной из трех основных целей председательства Варшавы. Кроме того, по словам Дуды, в будущем в Евросоюз могут попасть другие страны, которые стремятся к этому.

Глава Польши добавил, что Варшава также стремится к укреплению трансатлантического сотрудничества, отношений между ЕС и Вашингтоном, а также к укреплению энергетической безопасности Европы.