Несмотря на переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана президентом и подорожание акций, турецкая лира (TL) упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару.

Как передает АПА-Экономикс, в Турции доллар поднялся до уровня 20,24 TL. Однако сегодня TL потеряла 0,5% стоимости.

По данным американского инвестиционного банка “Morgan Stanley”, если одержавший победу Р.Т.Эрдоган будет придерживаться своей нынешней политики низких процентных ставок, существует риск того, что турецкая лира потеряет 29 процентов стоимости по отношению к доллару. Эксперты считают, что если денежно-кредитная политика Турции не будет изменена, доллар может вырасти до 26 TL в краткосрочной перспективе и до 28 TL к концу года.

Отметим, с начала года лира потеряла в цене около 8%.