Дорожающее золото поддержало золотовалютные резервы страны в первом полугодии

Последние месяцы богаты на публикации о темпах роста цен на золото. В августе стоимость золота впервые в истории превысила рубеж $2000 за тройскую унцию, прибавив с начала года 35%. «Бычий» рост происходит на фоне активно распространяющегося в мире коронавируса, последствия которого пытаются решить масштабными монетарными стимулами.

Сложившуюся на рынке ситуацию может использовать наша экспортирующая этот драгметалл страна, считают в экспертных кругах. Кроме этого, Азербайджан использует рост цены золота для стабилизации динамики по золотовалютным активам в условиях глобального кризиса, сопряженного волатильностью на валютном и недвижимом рынке.

Между тем цены на золото на мировых биржах уже обновили девятилетний максимум. На последних торгах стоимость унции подешевела на $3,10 и составила $1 931,20, и все же это максимум с сентября 2011 года. По мнению аналитиков, политика низких процентных ставок и неограниченное предоставление ликвидности со стороны центральных банков стимулирует приток средств инвесторов в золото.

Согласно оценкам Bank of America, объем мер монетарного стимулирования к середине года достиг 9,27 трлн долларов США, объем фискального стимулирования — 11,36 трлн долларов США. При этом основными покупателями драгметалла выступают золотые биржевые фонды (ETF), сообщил «Коммерсант». Речь о фондах, расположенных в развитых странах, поскольку 95%, формирующих спрос на золото, находятся в США и Европе. Эксперты также указывают, что рост спроса на золото вызван пандемией — защитные активы наиболее востребованы в странах, сильно пострадавших от коронавируса, особенно в США и Великобритании. С этой токи зрения, интерес к золоту в странах, которые успешно сняли карантинные меры, ниже.

На сегодняшний день участники рынка ожидают дальнейшего подорожания драгметалла в краткосрочной перспективе. Аналитики уверены, что ликвидности для поддержания инвестиционного спроса на рынке достаточно. На этом фоне прочие защитные активы менее привлекательны для инвесторов. В частности отмечается, что в ближайшие три-четыре месяца цены на золото, скорее всего, останутся в диапазоне 1,8—2 тыс. долларов.

В глобальном понимании резкое подорожание золота является следствием смены технологического и мирохозяйственного уклада в целом, сказал # доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов, отметивший, что в условиях сложившейся волатильности, неизбежной в контексте смены форматов, именно золото выступает в качестве основного актива и пристанища для инвесторов.

«Неслучайно на текущий момент в золото активно вкладывается государство в контексте своих суверенных золотовалютных активов. Вместе с тем, такое поведение наблюдается в среде институциональных и частных инвесторов. Полагаю, что упомянутый процесс будет продолжительным, поскольку реальной альтернативы золоту как резервному активу в условиях высокой волатильности не существует», — говорит ученый. На фоне удорожания драгоценного металла Азербайджан увеличил долю золота в общей корзине резервов. По мнению профессора, такое решение послужило благоприятной динамике.

Ведь несмотря на высокую экономическую турбулентность и напряженность, наблюдавшуюся весной этого года, по результатам первого полугодия серьезного сокращения в золотовалютных суверенных резервах не было и этим мы во многом обязаны инвестированию в драгоценный металл. С этой точки зрения, инвестиции в дорожающее золото нашей стране следует продолжить, считает Мамедов. Вопреки общепринятому мнению, ученый не считает рост интереса к золоту исключительно следствием пандемии коронавируса. «Здесь непосредственно сказываются также финансовые вливания и по линии Федеральной резервной системы (ФРС), и Европейского центрального банка, что в целом сказывается на ситуации», — говорит он, отмечая более глубокие причины происходящего. Даже без пандемии мировая экономика приближалась и фактически входила в фазу острого, глубокого и структурного кризиса, ведь за последнее десятилетие, особенно в развитых странах, не было реального экономического роста.

Возвращаясь от причин удорожания золота к возможным выгодам, экономист Фуад Ализаде считает, что местным горнорудным предприятиям стоит наращивать добычу и экспорт золота, поскольку этому способствует стремительный рост цен на данный металл на мировых рынках, где золотые котировки сейчас торгуются на рекордном уровне. Эксперт отмечает, что вести добычу драгоценного металла от властей Азербайджана получили право две структуры — ЗАО AzerGold, общий экспорт которого (золото, серебро и так далее) за полугодие оценивается в 43,1 миллиона долларов (+41,8% к прошлому году), и Azerbaijan International Mining Company Ltd., продавшая за рубеж драгоценных и цветных металлов в целом на 51,7 миллиона долларов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Совокупная добыча по линии упомянутых золотодобывающих компаний по итогам первой половины текущего года составила 1,711 тонны золота, что на 0,5% меньше прошлогодних показателей, сообщает официальная статистика.