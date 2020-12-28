Дорогой мобильник в подарок? – Как по WhatsApp организован новогодний лохотрон

Новый Год – пора подарков, правда, порой они приходят, откуда не ждали, и могут обернуться неприятным сюрпризом.

Кто бы подумал, что за новогодней подарочной компанией под брендом одного из крупнейших мировых производителей в сфере потребительской электроники и телекоммуникаций Huawei может скрываться нечто, мягко сказать, странное. Скажем сразу, эта кампания не имеет отношения к официальному представителю Huawei в Азербайджане. Мы понимали, что эта акция — лохотрон, но решили идти по цепочке до конца.

Здесь нашу редакцию обнадежили, что выяснят все обстоятельства дела, связанные с непонятной рассылкой https://www.gddkj.cn/index.php?app=huawei&fbclid=IwAR34g64MOOzyjpaCfMxXvWqsIc76wXdQimYT_njVnGeimMn0zM3aoLTuHPA#, которую получают наши граждане в мессенджере WhatsApp. Сайт под брендом крупной компании обещает множество различных дорогих призов, но, по сути, может оказаться ловушкой с вредоносными ПО. Но обо все по порядку.

В канун Нового года многим нашим читателям стали приходить по WhatsApp странного содержания рассылки. Одна из них приведена выше под названием «Новогодний подарок от Huawei». Перейдя по этой ссылке, наш корреспондент убедился, что организаторы не «поскупились», поскольку разыгрываемый приз оказался недешевым смартфоном Huawei Mate 40 Pro 5G Full Netcom 8 ГБ + 256 ГБ. Переходя к следующему этапу на пути к этому подарку, сайт просит поделиться этой рассылкой с 20 друзьями по WhatsApp и продолжить, чтобы получить этот приз. На следующем этапе требуется позвонить по представленным номерам и выбрать оператора связи. Примечательно, что здесь указаны отечественные операторы.

Однако нажав на номер Nar Mobile, почему-то попадаешь в Бурунди. Прекратив этот звонок, появляется чат с оператором, который информирует, что он якобы здесь, чтобы удостовериться, что клиент получил подарок. Услужливый оператор предлагает разыграть дорогой телефон. «Приз» некоторым клиентам, вообще, достается Iphone 12. Дальше он спрашивает, куда сей приз доставить. Отсылаем адрес редакции и тут выясняется, что на этом пути нам предстоит последний шаг — загрузить программу и не выходить из нее в течение 24 часов. Но при попытке сделать это, смартфон предупредительно информирует, что программа опасна и может навредить устройству.

С вопросом о происхождении и целях странной подарочной рассылки редакция обратилась в официальный офис Huawei Mobile в Азербайджане. Но здесь сообщили, что не несут ответственность за акции сторонних ресурсов.

«Мы несем ответственность только за соревнования, проводимые на нашем официальном сайте, мы таких соревнований не проводили», — сказали # в местном представительстве Huawei Mobile. Здесь также заметили, что не имеют отношения к упомянутой акции. Компания предостерегла пользователей от контактов с такими ресурсами.

«Компания Huawei не имеет отношения к розыгрышу новогодних призов «Новогодний подарок Huawei», его организаторам, а также инициаторам рассылки и его распространения в приложении WhatsАpp. Все организуемые компанией конкурсы проводятся на официальных сайтах, в официальных сообществах Нuawei, в социальных сетях или на площадках партнеров. Убедительная просьба не реагировать на данные сообщения и не пересылать их своим контактам во избежание дальнейшего распространения».

В настоящее время компания Нuawei ведет расследование данной ситуации, а также работает над устранением существующей проблемы и пресечением неправомерных действий третьих лиц, заявили в офисе.

Специалисты также предостерегают граждан от посещения подобных сайтов, советуя им не вестись на непонятные, но привлекательные подарочные акции в интернете в праздничные дни.

«Перед новогодними праздниками даже взрослые, рациональные люди чаще становятся жертвами всевозможных уловок», — сказал # руководитель правозащитной организации Союз свободных потребителей Эюб Гусейнов. По его убеждению, люди в предвкушении новогоднего чуда теряют бдительность. Защитник потребительских прав посоветовал гражданам доверять только проверенным компаниям и не вестись на махинации ресурсов непонятного происхождения.

В свою очередь специалист в сфере информационных технологий Шакир Мехтиев посоветовал остерегаться подарочных электронных рассылок во время праздника, поскольку для киберпреступников это пора самой высокой активности.

Они применяют стандартную схему, но делают больший акцент на праздничном настроении жертв, говорит он, рассылая всевозможные «специальные» предложения. Однако перейдя по ссылке из такого «письма счастья», как правило, происходит загрузка вредоносного ПО на компьютер или кража личных данных.