Дорогое удовольствие: туризм станет менее доступным для среднего азербайджанца

Сфера туризма – одна из наиболее пострадавших в результате эпидемии коронавируса. Многие страны закрыли свои границы и, соответственно, было отменено авиа и железнодорожное сообщение между государствами. Сейчас мир постепенно возвращается к нормальной жизни и выходит из карантина.

Страны, специализирующиеся на международном туризме, первыми заинтересованы в том, чтобы к началу летнего сезона могли принимать иностранцев. По оптимистичным прогнозам в некоторых из них можно будет отдохнуть уже в середине июня. Но, как говорят эксперты, в этом году путешествия, скорее всего, обойдутся дороже, чем в прошлые годы.

Сейчас международные авиакомпании согласовывают свои действия с Всемирной организацией здравоохранения и IATA. Об этом # заявил председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербаджана Руфат Гаджиев.

В целях безопасности пассажиров должна соблюдаться социальная дистанция. В связи с этим, возможно, что средние ряды будут пустовать, а это значит, что самолет будет загружен на 30% меньше, чем раньше. Соответственно, это скажется на стоимости авиабилетов — они подорожают.

«В аэропортах могут подорожать аэропортовские сборы, могут начать применять экспресс-тестирование на коронавирус для пассажиров, который показывает результат через три часа. Стоимость теста от 30 до 100 долларов.

Проживание в отелях также может несколько подорожать, ведь и у них в целях безопасности будет не полная загрузка, а процентов на 60. В отелях не будет системы шведского стола, а система А-ля карт требует дополнительных расходов на официантов, которые будут разносить заказы по столам. Возрастут расходы отелей на дезинфекцию. Все это может сказаться на стоимости отдыха»,– отметил он.

Как минимум, до конца года будут соблюдаться повышенные меры безопасности.

По словам Р.Гаджиева, международный туризм сейчас на паузе, зато внутренний туризм в нашей стране обретет с открытием отелей второе дыхание. Даже когда откроют границы, многие предпочтут в этом году отдых на родине, побоявшись куда-то лететь.

Директор туристической компании Victory Tour Вюсал Гаджиев также отметил, что на авиаперевозки, возможно, цены повысятся из-за того, что в салонах самолетов будут пустые места между пассажирами. Однако этот момент пока обсуждается. Что касается отелей, то можно ждать понижения стоимости проживания, скидки.

«В Азербайджане такое точно ожидается. Мы недавно общались с представителями этого бизнеса в регионах, они готовят специальные пакеты на проживание, где будут предусмотрены скидки», – сказал В.Гаджиев.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что путешествия подорожают, в том числе из-за того, что туристические компании захотят хотя бы в какой-то мере компенсировать свои убытки. Но количество желающих поехать куда-то отдохнуть сильно уменьшится.

«Если откроют границы, то полетят на отдых те, кто оформляли раннее бронирование до пандемии. Они уже оплатили 30% стоимости. Сейчас таким людям предлагают разные варианты, в том числе ваучеры, которыми они смогут воспользоваться позднее, но тогда не у всех будет время на поездки. Впрочем, определенный процент предпочтет получить деньги из-за боязни путешествовать в такое нестабильное время.

Тем не менее, люди будут летать с открытием границ, в частности те, у кого в других странах родственники, бизнес, но это уже нельзя целиком отнести к туризму. Если по прилету нужно будет отсидеть две недели в карантине, мало кто отправится в путешествие без острой на то необходимости», – говорит он.

В страны, в которых было выявлено большое количество инфицированных, такие как Италия, Испания, Франция, мало кто полетит. Да и вряд ли, как полагает эксперт, многие страны Европы в обозримом будущем откроют свои границы для полетов вне зоны Евросоюза. Зато граждане обратят свои взоры на Азию — на Таиланд, Индонезию, Вьетнам. А вот Китаю наплыва туристов пока ждать не стоит. В Азербайджане в этом году тоже не стоит надеяться на туристов из других стран. Приедут только азербайджанцы, проживающие за границей, говорит Н.Агаев.

«Туристы будут оценивать степень развития системы здравоохранения страны, которую они хотят посетить, как она справилась с новым вызовом в виде пандемии. Мировому туризму понадобится полтора-два года на восстановление. Первой восстановится Юго-Восточная Азия. Конечно, туризм изменится, в частности ношение медицинских масок останется необходимостью еще надолго, минимум до следующего мая. Но считаю, что масок и тщательной дезинфекции в салонах самолетов достаточно, увеличение расстояния между пассажирами — это уже лишнее. Нельзя допускать попадания больных на борт, тщательно оценивая самочувствие каждого пассажира», – заявил он

По мнению Н.Агаева, внутренний туризм будет развиваться, если цены на услуги не поползут вверх. Однако стоимость аренды дач уже повысилась. Так, если аренда дачи в прошлом году стоила 1000 манатов в месяц, в этом – уже 1300. Отели, как считает эксперт, повысят стоимость проживания не более чем на 10%, в противном случае они потеряют клиентов. Н.Агаев подчеркнул, что, несмотря на непростую ситуацию в стране, граждане будут выезжать с семьями на отдых в регионы хотя бы на неделю или на выходные.