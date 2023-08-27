Бывший президент США Дональд Трамп, который намерен снова баллотироваться на пост, начал выпуск сувениров со своими фотографиями, сделанными в тюрьме штата Джорджия. Вырученные от их продажи средства он направляет на свою предвыборную кампанию. На сегодняшний день он собрал таким образом уже 7,1 миллиона долларов.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на предвыборный штаб Трампа, только за прошлую пятницу от продажи «тюремных» сувениров миллиардеру удалось заработать 4,18 миллиона долларов. Это рекордная цифра дохода от такого рода продаж в истории США.

Предвыборный штаб Трампа предлагает в интернете футболки, плакаты, наклейки и охладители для напитков с «тюремным» фото и подписью «Никогда не сдавайся» по цене от 12 до 34 долларов. (svoboda.org)