Доменикали станет новым президентом «Формулы-1»

Бывший руководитель команды Ferrari Стефано Доменикали сменит Чейза Кэри на посту президента «Формулы-1», сообщает пресс-служба «Королевских гонок», передает Интерфакс.

Доменикали станет президентом и главным исполнительным директором «Формулы-1», его полномочия вступят в силу с 1 января 2021 года. Кэри, в свою очередь, будет неисполнительным директором «Формулы-1».

55-летний Доменикали известен по деятельности в Ferrari, где он отработал с 1991 по 2014 год.

«Я очень рад присоединиться к организации «Формулы-1″, вида спорта, который всегда был частью моей жизни», — сказал Доменикали.

«Последние шесть лет в Audi, а затем в руководстве Lamborghini дали мне более широкий кругозор и опыт, который я привнесу в «Формулу-1», — отметил он

В свою очередь Кэри сказал, что для него было «честью возглавить «Формулу-1″, поистине глобальный вид спорта с легендарным прошлым за последние семьдесят лет».

«Я горжусь командой, которая не только прошла через чрезвычайно сложный 2020 год, но и вернулась с особой целеустремленностью и решимостью в областях устойчивости, разнообразия и инклюзивности», — отметил он.

Объявление о скором смене руководства в «Формуле-1» было озвучено в тот день, когда в Сочи прошли первые свободные заезды в рамках этапа Гран-при России.