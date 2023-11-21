Великобритания заявила новоизбранному президенту Аргентины Хавьеру Милею, который обещал на выборах вернуть тем или иным образом Фолклендские острова, что не будет обсуждать их принадлежность, суверенитет над которыми оспаривают Аргентина и Британия, передает Daily Express.

«Фолклендские острова принадлежат Великобритании. Это не подлежит обсуждению и неоспоримо», – заявил министр обороны королевства Грант Шаппс.

Он сказал, что 99,9% жителей островов проголосовали на референдуме в 2013 году за то, чтобы остаться британцами.