Дочери уйгурского правозащитника передана Премия Сахарова отца

Лауреатом премии «За свободу мысли» (премия имени Сахарова) за 2019 год стал борец за права уйгуров Ильхам Тохти, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме Китая, сообщает Агентство Анадолу.

Премия вручена в среду 18 декабря дочери правозащитника Джухер Ильхам в ходе сессии Европейского парламента в Страсбурге.

По словам Ильхам, она не знает, где в данный момент находится ее отец, которого в 2014 году после показательного процесса осудили в Китае за «радикализм».

«Мы не получаем от него вестей с 2017 года. Однако я твердо убеждена, что отец жив, и хочу его поддержать. Уйгурский народ нуждается в помощи Евросоюза. Миллионы уйгуров помещены в концентрационные лагеря. Мой народ заставляют отказаться от своей религии, языка и культуры, часть подвергается пыткам», — сказала Джухер Ильхам.

Он призвала страны ЕС призвать Пекин к ответственности за притеснение национального меньшинства. Речь не идет о борьбе с Китаем, а о защите прав человека, отметила Ильхам, получая премию от имени 50-летнего Тохти.

Тохти и ранее присуждались награды в сфере прав человека.

В сентябре 2019 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) удостоила Тохти премии имени Вацлава Гавела.