Дочь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова — Елизавета Пескова считает санкции, введенные против нее, «необоснованными и несправедливыми».

Об этом она рассказала в комментарии Business Insider.

Девушка отметила, что она «не из простой семьи», но «сделала себя сама». Пескова заверила, что не может повлиять на ситуацию, поэтому удивлена ограничениями, введенными против нее и брата.

«Мне кажется это абсолютно несправедливым и необоснованным. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации», — отметила дочь Пескова.

Елизавета заявила, что санкции не повлияют на ее финансовое положение, в отличие от других россиян. Однако ее расстраивают ограничения относительно путешествий.

«Я расстроена, потому что я люблю путешествовать и люблю разные культуры. Я – гражданка мира, и не могу с этим ничего поделать», – заявила она.

Войну, которую РФ развязала в Украине, Пескова отказалась обсуждать. (unian.net)