Дочь бывшего шефа разведки США арестовали за убийство

Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте — Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.

По данным издания, 27-летняя дочь бывшего высокопоставленного чиновника убила знакомого 24-летнего Юсуфа Расмуссена. Она нанесла ему удар ножом в шею. Правоохранители задержали ее на месте убийства после того, как им позвонили и сказали, что кто-то был зарезан в жилом доме в пригороде Роквилла.

Мать девушки Диана Негропонте дала короткий комментарий изданию, сказав, что очень любит дочь.

«Она пыталась жить самостоятельно и учиться в колледже», — добавила Диана Негропонте.

По предварительным данным, убийство произошло после конфликта на бытовой почве.

По данным газеты, София была одной из пяти детей, усыновленных в Гондурасе, когда Джон Негропонте служил там дипломатом в 80-х годах прошлого века. (gazeta.ru)

| 2020-02-16T03:04:36+00:00 16 февраля 2020, 12:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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