До 5 июля разрешения на портале icaze.e-gov.az будут автоматически деактивированы

Разрешения до 5 июля на портале icaze.e-gov.az будут автоматически деактивированы.

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

С сегодняшнего дня работодатели смогут активировать разрешения работающих в сферах, деятельность которых разрешена соответствующим постановлением Кабинета Министров, по предполагаемому ими графику.