До 20 июля в 16 городах и районах общественный транспорт работать не будет

В связи с продлением особого карантинного режима введено ограничение на работу общественного транспорта.

Согласно решению Оперативного штаба при Кабмине, в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах, Джалилабад и на территории Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязаньского, Шекинского, Геранбойского и Гёйгёльского районов, где введен ужесточенный карантинный режим, по выходным дням приостанавливается работа общественного транспорта.

Согласно решению, сегодня с 00:00 до 06:00 20 июля общественный транспорт работать не будет.