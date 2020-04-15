Дмитрий Некрасов: «От сокращения добычи нефти Россия пострадает больше, чем другие страны»

Несмотря на недавнюю конференцию ОПЕК+, по итогам которой страны, «скрипя зубами», пошли на снижение добычи нефти, этот шаг не так сильно повлиял на цены. Правда, в течение нескольких дней после принятия решения рынки положительно отреагировали, но потом курс к падению продолжился.

По сегодняшним биржевым сводкам, цена на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне резко снизилась более чем на 5,5% по отношению к прошедшему дню и достигла отметки в $27,96 за баррель. Последний раз нефть данного сорта торговалась по цене ниже $28 за баррель 2 апреля, еще до заключения соглашения о сокращении нефтедобычи ОПЕК+. Цена сырья марки WTI опустилась более чем на 4,3% и достигла уровня в $26,23 за баррель.

Комментируя данную ситуацию #, российский экономист Дмитрий Некрасов отметил, что, несмотря на договоренности ОПЕК+, цены будут падать.

«Даже объявленные соглашения недостаточны для стабилизации цен. Сегодня главная проблема — объем нефтехранилищ. Сейчас пока хранилища не полностью загружены, но процесс продолжается, и скоро поиск хранилищ станет проблемой номер один. Поэтому следует ожидать сокращения добычи в еще большем объеме, чем указанных в обязательствах стран экспортеров нефти. Ведь вне зависимости от договоренностей, проблема со спросом еще не решена», — считает аналитик.

По его словам, «нефть все равно нужно употребить, а если это невозможно, то других вариантов, кроме как остановить скважины не будет, нельзя же выливать нефть в море или на землю» добавил Некрасов.

Экономист также добавил, что в Сибири уже доплачивали за разгрузку и доставку нефти, лишь бы ее забрали.

«То есть цена нефти пошла в минус. Такая же ситуация уже месяц наблюдается в Канаде, когда производители доплачивают, чтобы нефть забрали, и надеются переждать нижнюю планку цен, чтобы не останавливать скважины сейчас. Если же экономики мира простоят ще какое-то время — будет кризис, бензина у всех стран будет хватать, особенно у промышленных стран, ну а вот нефтедобывающим странам придется несладко», — подчеркнул он.

Аналитик также сказал, что из-за климатических и логистических условий для России сокращение добычи нефти гораздо более болезненная история, чем, скажем, для Саудовской Аравии.

«Процесс сокращения, а потом и восстановления добычи для России обойдется дороже, чем странам залива. В этом смысле Россия пострадает больше и масштабное сокращение добычи будет для граждан федерации очень болезненным. При этом, нужно напомнить, что у России очень маленькие объемы хранилищ, так как она всегда являлась страной производителем, и хранить нефть в таких объемах нам не приходилось. Так, что не только судьба России зависит от того, когда страны мира выйдут из карантина и сколько у них имеется нефтехранилищ», — резюмировал он.