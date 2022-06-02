Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов выставил медаль премии на аукцион в пользу детей, пострадавших от войны в Украине. Финальные торги запланированы на 20 июня в Нью-Йорке.

Площадкой для продажи стал аукционнный дом Heritage Auctions. Первичная ставка была 13 тысяч долларов США. Деньги, вырученные на торгах, планируется перечислить ЮНИСЕФ на программы помощи пострадавший от войны детям.

Муратов объявил, что продаст медаль 22 марта. Тогда сообщалось, что идея поддержана всей редакцией возглавляемой им «Новой газеты». Журналист получил свою награду в октябре 2021 года совместно с филиппинкой Марией Ресса — за «усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира». (svoboda.org)