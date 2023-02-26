Телеведущий Дмитрий Дибров с женой и детьми улетел из России. Об этом рассказала в личном блоге супруга артиста.

«Прибыли! Мы в Таиланде», — поделилась его супруга Полина Диброва.

Дмитрий Дибров познакомился со своей будущей супругой в Ростове-на-Дону, Полина Наградова тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель стала женой 49-летнего телеведущего.

У пары трое общих детей: 13-летний Александр, 9-летний Федор и 7-летний Илья. У Дмитрия Диброва также есть сын Денис от первого брака и дочь Лада от второго, а в январе 2019 года телеведущий стал дедом, у него родилась внучка Мия. (Газета.Ru)