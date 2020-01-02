Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрировано 125 кандидатов

«На сегодняшний день 2145 человека подали документы для участия во внеочередных парламентских выборах, запланированных на 9 февраля 2020 года в Азербайджане».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии заявил председатель ЦИК Мазаxир Панахов.

По его словам, 457 кандидатов были выдвинуты от 19 политических партий: «15 кандидатов выдвинуты инициативными группами, 1673 человек — самовыдвиженцы».

Председатель ЦИК заявил, что кандидатуры 1954 человек уже подтверждены:

«Из них 1747 кандидатов взяли подписные листы, 381 вернули листы, а 125 человек уже зарегистрированы».