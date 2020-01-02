Для участия во внеочередных парламентских выборах зарегистрировано 125 кандидатов

«На сегодняшний день 2145 человека подали документы для участия во внеочередных парламентских выборах, запланированных на 9 февраля 2020 года в Азербайджане».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии заявил председатель ЦИК Мазаxир Панахов.

По его словам, 457 кандидатов были выдвинуты от 19 политических партий: «15 кандидатов выдвинуты инициативными группами, 1673 человек — самовыдвиженцы».

Председатель ЦИК заявил, что кандидатуры 1954 человек уже подтверждены:

«Из них 1747 кандидатов взяли подписные листы, 381 вернули листы, а 125 человек уже зарегистрированы».

| 2020-01-02T15:45:39+00:00 2 января 2020, 17:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss