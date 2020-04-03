Для поездки сотрудников СМИ на работу на личном автомобиле никаких ограничений нет

«Никаких ограничений для езды сотрудников СМИ на работу на личном автомобиле нет».

Об этом АПА сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.

Он отметил, что журналисты не могут использовать автомобиль в личных целях: «То есть, например, журналист не может перевозить на своим автомобиле членов семьи. Необходимо использовать свой автомобиль только в служебных целях. Если кто-то из членов семьи журналиста, управляющего автомобилем, работает в учреждении, деятельность которого разрешена Оперативным штабом при Кабинете министров, то журналист на своем автомобиле может возить на работу и его».