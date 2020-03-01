Для оставшихся в Иране граждан Азербайджана будет организован специальный рейс

В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по возвращению граждан Азербайджана из Ирана после временного закрытия границы между Азербайджанской Республикой и Иранской Исламской Республики.

Как сообщили Report из Оперативного штаба при Кабинете министров, с этой целью 4 марта будет организован рейс из Ирана в Азербайджан и посредством специального коридора граждане будут возвращены в страну.

Желающие вернуться в страну граждане Азербайджана могут обратиться для регистрации в Посольство Азербайджана в Тегеране и Генконсульство в Тебризе.

Эвакуированные из Ирана граждане будут размещены в карантине с целью проведения надлежащих проверок.

Согласно требованиям ВОЗ, карантинный период для обнаружения коронавируса составляет 14-29 дней.

| 2020-03-01T18:50:14+00:00 1 марта 2020, 21:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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