Для оставшихся в Иране граждан Азербайджана будет организован специальный рейс

В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по возвращению граждан Азербайджана из Ирана после временного закрытия границы между Азербайджанской Республикой и Иранской Исламской Республики.

Как сообщили Report из Оперативного штаба при Кабинете министров, с этой целью 4 марта будет организован рейс из Ирана в Азербайджан и посредством специального коридора граждане будут возвращены в страну.

Желающие вернуться в страну граждане Азербайджана могут обратиться для регистрации в Посольство Азербайджана в Тегеране и Генконсульство в Тебризе.

Эвакуированные из Ирана граждане будут размещены в карантине с целью проведения надлежащих проверок.

Согласно требованиям ВОЗ, карантинный период для обнаружения коронавируса составляет 14-29 дней.