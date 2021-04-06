Для нормализации отношений с Турцией Армении нужно изменить Конституцию и Декларацию независимости

После завершения 44-дневной Отечественной войны в Армении заговорили о нормализации отношений не только с Азербайджаном, но и Турцией. Высокопоставленные армянские чиновники стали высказываться за восстановление отношений с Турцией.

Однако при этом Ереван продолжает выдвигать необоснованные претензии к Анкаре. Так, премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Интерфакс» заявил о том, что Анкаре необходимо изменить агрессивную политику в отношении Еревана. Пашинян напомнил, что армяно-турецкая граница была в одностороннем порядке закрыта официальной Анкарой еще в 1993 году. «Армения всегда выступала за нормализацию отношений с Турцией без предварительных условий, однако это отвергалось самой Турцией», — заметил Пашинян.

Для начала Пашиняну стоит вспомнить свое прошлогоднее обращение к участникам научной конференции на тему «Севрский договор и армянский вопрос». «Республика Армения в указанных в документе (Севрском договоре – ред.) границах признавалась полноценным членом и равноправным субъектом международных отношений», — подчеркнул в обращении Пашинян.

По его мнению, несмотря на то, что Севрский договор так и не был претворен в жизнь, он продолжает существовать как исторический факт, который отражает пройденный путь к восстановлению государственности Армении.

Фактически Пашинян тогда подвергал сомнению современную границу Армении с Турцией. Помимо этого, нынешнее руководство Армении до сих пор не заявило о признании положений Карсского договора 1921 года. К примеру, во время попытки нормализации отношений между Турцией и Арменией в 2009 году в процессе подготовки соглашения об установлении дипломатических отношений между странами тогдашний глава армянского МИД Эдвард Налбандян заявил, что «признание Арменией государственной границы Турции, вытекающее из Протокола об установлении дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой, не предполагает признания Арменией Карсского договора».

Непризнание условий Карсского договора со стороны Армении означает, что Ереван до сих пор не признает современную границу с Турцией и имеет территориальные претензии к Анкаре. При подобном раскладе правильно ли утверждать, что Анкара демонстрирует агрессивную политику по отношению к Еревану?

Турция стала одной из первых стран, признавшей независимость Армении в декабре 1991 года. Однако переговоры об установлении дипломатических отношений не прошли так гладко, как с другими бывшими советскими странами, поскольку требование Турции о признании общей границы не было принято Арменией.

С началом нагорно-карабахского конфликта зимой 1992 года Турция согласилась присоединиться к международным усилиям освободить Армению от сложного экономического положения, вызванного экономической блокадой со стороны Азербайджана и совпавшего с этим закрытия транзитных путей через Грузию. В ноябре 1992 года Турция согласилась на перевозку через свою территорию 100 тыс. тонн пшеницы в Армению, а также срочную поставку электричества через энергетическую систему, соединяющую две страны. Однако после протестов в Азербайджане поставка электричества была отменена. А 3 апреля 1993 года из-за армянской оккупации Кяльбаджарского района Азербайджана турецкое правительство приняло решение закрыть границу с Арменией.

Армения оспаривает законность закрытия границы Турцией, называя это «блокадой» или «эмбарго». При этом Ереван утверждает, что политика Анкары противоречит положениям Карсского договора. Складывается странная картина. Армения не признает положения Карсского договора, но использует этот документ в качестве аргумента для открытия границ с Турцией.

То же самое касается и процесса заключения Цюрихских протоколов в 2009 году. Через три месяца после подписания в Цюрихе двух протоколов «Об установлении дипломатических отношений» и «О развитии отношений» между двумя странами, Конституционный суд Армении принял решение о том, что положения, закрепленные в этих документах, не могут быть истолкованы и применены так, чтобы противоречить положениям преамбулы Конституции страны и требованиям пункта 11 «Декларации независимости Армении». Вышеупомянутым пунктом закрепляется, что «Армения поддерживает дело международного признания геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении». Иными словами, Армения все же выдвинула Турции требования для установления отношений. В связи с этим МИД Турции приняло заявление, в котором подчеркнуто, что этот шаг противоречит духу и содержанию подписанных в Цюрихе протоколов. В документе власти Турции еще раз заявили о приверженности положениям протоколов и также призвали к этому Армению, которая проигнорировала этот призыв.

Из вышеприведенного понятно, что для нормализации отношений с Турцией Еревану в первую очередь нужно изменить положения Конституции и Декларации независимости Армении. Не говоря уже о Всеармянской декларации, требующей «восстановления прав и законных интересов жертв геноцида армян». Только после этого Пашинян может смело утверждать, что Армения выступает за нормализацию отношений с Турцией без предварительных условий.