Для немцев Трамп более опасен, чем Путин и Ким Чен Ын

Немцы считают президента США Дональда Трампа более серьезной угрозой для мира во всем мире, чем президента России Владимир Путин, лидера Северной Кореи Ким Чен Ын, духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 25 декабря, данные опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу информационного агентства dpa.

Согласно результатам опроса, Трампа считают угрозой для мира 41 процент немцев. При этом лишь 17 процентов немцев видят угрозу, исходящую от Ким Чен Ына. Путина считают угрозой для мира 8 процентов респондентов, а Си Цзиньпина — 7 процентов.

Аналогичного мнения немцы придерживались и в 2018 году. Тогда Трампа объявили угрозой для мира 48 процентов немцев, Ким Чен Ына — 21 процент и Путина — 15 процентов.