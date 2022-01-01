Персонажи сказок про Винни Пуха, написанных британцем Александром Милном, больше не принадлежат медиаконгломерату Disney. Об этом сообщает издание Verge.

Дело в том, что с 1 января 2021 года приключения плюшевого медвежонка стали достоянием общественности. Однако Disney все еще владеет Тигрой — этот герой мультфильмов о Винни Пухе появился позже остальных.

Издание отмечает, что в 2024 году компания потеряет авторские права на своего символа — Микии Мауса.

Кроме истории о Винни Пухе объектом интеллектуальной собственности среди прочего перестал быть роман американского писателя Эрнеста Хемингуэя «И восходит солнце».