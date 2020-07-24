Disney из-за пандемии отложила выход фильма «Мулан» и других картин

Корпорация The Walt Disney Company в свете пандемии нового коронавируса отложила премьеру фильма «Мулан» (Mulan) и других картин. Об этом заявили в четверг представители компании ряду СМИ, в том числе журналу The Hollywood Reporter.

В Disney отметили, что специалисты компании «решают, как лучше всего показать фильм зрителям по всему миру». Ранее ожидалось, что картина выйдет в августе. Теперь премьера отложена на неопределенный срок.

Компания также перенесла выход ряда других лент. Премьера фильма «Аватар 2» (Avatar 2) отложена с декабря 2021 года на этот же месяц 2022 года. Продолжение киносаги «Звездные войны» (Star Wars) выйдет не раньше декабря 2023 года.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано свыше 4 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 144 тыс. человек.(ТАСС)