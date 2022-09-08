Россия заплатит «очень высокую цену» за начатую против Украины войну.

Об этом заявил в четверг директор ЦРУ Уильям Бернс, цитирует CNN.

«Я думаю, если вы сейчас сделаете шаг назад, то трудно будет увидеть в этом послужном списке войны – послужном списке Путина – что-то другое, кроме провала», — сказал Уильям Бернс.

Война же наносит непоправимый ущерб экономике России и целым поколениям россиян на многие годы.

«Россия заплатит очень высокую цену, я думаю, в течение длительного периода времени», — сказал он.

Про контрнаступления ВСУ в Херсонской области Бэрнс отметил, что «не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев».