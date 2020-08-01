Дипломаты встретились с задержанными в Республике Беларусь россиянами

Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами. Как рассказал в эфире «Россия 24» консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнев, встреча состоялась накануне вечером в одном из белорусских исправительных учреждений.
Все 33 российских гражданина, задержанных в Белоруссии по подозрению в подготовке терактов и массовых беспорядков, заключены под стражу.
Плетнев отметил, что в документах, которые ему удалось увидеть, «явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей».
Напомним, о задержании россиян в Белоруссии стали известно на этой неделе. На них было заведено уголовное дело о подготовке теракта (aif.ru)