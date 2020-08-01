Дипломаты встретились с задержанными в Республике Беларусь россиянами

Сотрудники посольства России встретились с задержанными в Белоруссии россиянами. Как рассказал в эфире «Россия 24» консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнев, встреча состоялась накануне вечером в одном из белорусских исправительных учреждений.

Все 33 российских гражданина, задержанных в Белоруссии по подозрению в подготовке терактов и массовых беспорядков, заключены под стражу.

Плетнев отметил, что в документах, которые ему удалось увидеть, «явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей».

Напомним, о задержании россиян в Белоруссии стали известно на этой неделе. На них было заведено уголовное дело о подготовке теракта (aif.ru)

| 2020-08-01T15:25:41+04:00 1 августа 2020, 15:45|12345 (Пока оценок нет)
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