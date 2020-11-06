Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были увезены в Армению

Удерживаемые в Нагорном Карабахе Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были доставлены в Армению.

Глава отдела по связям с общественностью представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Илаха Гусейнова подтвердила факт АПА.

Она отметила, что лица, удерживаемые в результате нагорно-карабахского конфликта, доставлены в Армению.

Напомним, в СМИ была распространена информация о переводе Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева в Армению.

Отметим, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты в заложники армянскими солдатами. Другой же гражданин Азербайджана – Гасан Гасанов был убит. Тело Г. Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева — к 22 годам лишения свободы.