Шанс для переговоров с Россией возможен только при условии, что за столом будут сидеть партнеры Украины.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал в интервью «Украинской правде», передает Укринформ.

«В случае проведения «референдумов» ни о каких переговорах мы не будем говорить. Поскольку переговоров нет, то давать оценку какой-то переговорной позиции нет смысла. Но я хочу вам сказать, что шанс для переговоров с россиянами возможен только при условии, если за столом сидят наши партнеры, потому что вести разговор с россиянами и получить «Минск-3» нет никакого смысла», — подчеркнул Резников.

Последний очный раунд переговоров между украинской и российской делегациями состоялся в конце марта в Стамбуле.

В Офисе Президента Украины заявляют о невозможности возвращения к Стамбульскому документу «из-за большого количества военных преступлений России в Украине».