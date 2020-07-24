Девять фанатов «Ливерпуля» были задержаны во время празднования чемпионства

Девять болельщиков «Ливерпуля» были арестованы во время празднования чемпионства возле стадиона «Энфилд», сообщает пресс-служба полиции Мерсисайда на официальном сайте.

В матче 37-го тура чемпионата Англии, который прошел 22 июля, «Ливерпуль» со счетом 5:3 обыграл «Челси», после чего команда отпраздновала чемпионство, которое было завоевано досрочно. После игры клуб отпраздновал победу, а около стадиона собралось несколько тысяч человек.

«Офицеры провели в общей сложности девять арестов за пределами «Энфилда». Они были задержаны за драки, разбои в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — сказала помощник главного констебля Натали Перишин.(Газета.Ru)