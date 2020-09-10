Deutsche Bank предсказал наступление «эпохи беспорядка»

На смену эпохи глобализации, которая длилась с 1980 года, приходит «век беспорядка». Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank, пишет РБК.

По прогнозу автора доклада Джима Рейда и его коллег, характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики Китая над США. Противостояние стран будет протекать в экономической сфере. Оно будут напоминать взаимоотношения Соединенных Штатов и СССР времен холодной войны.

Исследователи ожидают продолжение роста глобального долга, политики «вертолетных денег» от центральных банков и усиления влияния молодых поколений, вступивших во взрослую жизнь в 21 веке, в том числе с точки зрения их электорального веса. Также «век беспорядка» будет характеризоваться ростом инфляции, озабоченностью вопросами климата, ужесточением конкуренции поколений и новой технологической революцией.