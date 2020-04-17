Детям, потерявшим родителей предоставят жилплощадь

В Азербайджане детям, лишенным родительской опеки, может быть предоставлена жилплощадь.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос в связи с этим отражен в поправке в закон «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишившихся родительской опеки», которая обсуждается на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, потерявшим родителей и лишившимся родительской опеки детям, которые относятся к малообеспеченной группе населения и нуждаются в социальной защите, в установленном Жилищным кодексом Азербайджана порядке на основании арендного контракта будет предоставлена жилая площадь.

Документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

| 2020-04-17T13:37:18+00:00 17 апреля 2020, 14:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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