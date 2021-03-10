Деталь хоть и маленькая, но очень существенная…

В Азербайджане идет создание брендов по популяризации местной продукции в мире. Некоторые из них уже приобрели заметную популярность за рубежом, реализовывая щедрые дары азербайджанской земли. К этим брендам относится и Xurcun.

Этот бренд, основанный в 2015 году, представляет собой сеть бутиков по продаже не содержащих консервантов органических сухофруктов, орехов, экзотических чаев и сладостей. По задумке Xurcun должен достойно представлять и ассоциироваться с Азербайджаном. Однако есть одно большое НО.

На сайте Xurcun указываются адреса их бутиков, и один из них привлекает повышенное внимание. Дело в том, что бутик расположен на улице Иззет Оруджевой. Для несведущих отметим, что улица названа в честь известного ученого-химика и первой киноактрисы-азербайджанки.

Драматург Джафар Джаббарлы лично пригласил её сняться в главной роли в фильме «Севиль» по мотивам его одноимённой пьесы. В 1929 году фильм вышел на экраны и оказал огромное влияние на раскрепощение многих азербайджанских женщин в те годы. В 1935 году Оруджева снялась в фильме «Алмас», также снятой по мотивам одноимённой пьесы Джаббарлы. Позднее Оруджева прославилась как ученый-химик. В ее честь названа улица в Баку. Но, к большому сожалению, многие не знают о ком идет речь, и поэтому искажают название улицы, предполагая, что она названа в честь мужчины. И бренд Xurcun также не является исключением.

Кажется, что эта деталь маленькая, но она очень существенна. Тем более что бренд Xurcun задался целью достойно представлять Азербайджан. А без правильного указания названия азербайджанского ученого и киноактрисы в этом намерении есть большие сомнения…