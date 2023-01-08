В субботу вечером десятки тысяч израильтян вышли на площадь Габима в Тель-Авиве, чтобы продемонстрировать свою готовность противостоять планам шестого, ультраправого правительства Нетанияху. После митинга демонстранты провели шествие до Тель-авивского музея.

Как поясняет «Гаарец», массовость демонстрации обеспечила состоявшаяся в четверг пресс-конференция министра юстиции Ярива Левина. К первоначально запланированной протестной акции еврейско-арабской организации «Омдим Беяхад» присоединились многие тысячи граждан, встревоженных судьбой правового государства и демократии в Израиле.

Граждане, вышедшие на демонстрацию по призыву разношерстных общественных организаций и политиков, намерены показать победителям выборов, что право-религиозный блок не выражает чаяния большинства Израиля. Опросы последних недель указывают, что правительство не имеет народного мандата на реализацию далеко идущих «реформ», направленных на ликвидацию независимости судов и СМИ, демонтаж правового государства, превращение полиции в орудие подавления политических противников, легализацию дискриминации и коррупции, ужесточение религиозного диктата.

Министр юстиции Израиля Левин 4 января обнародовал параметры юридической реформы, которая ограничит полномочия Высшего суда справедливости Израиля в отношении законов и решений правительства, а также предоставит правительству контроль над отбором судей. По подсчетам организаторов, в митинге на площади у театра Габима в центре Тель-Авива приняли участие вечером 7 января до 10 тыс. человек, после чего часть из них прошли маршами по нескольким улицам.

Парламент Израиля 29 декабря 2022 года на внеочередном заседании проголосовал за доверие правительству, сформированному Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов. После этого министры и новый премьер были приведены к присяге. В тот же день Нетаньяху провел первое заседание нового кабмина. (israelinfo.co.il)