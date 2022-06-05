Десятки фанатично настроенных евреев в сопровождении израильских полицейских вторглись на территорию исламской святыни – мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Как сообщили в Управлении исламских фондов Иерусалима, десятки фанатиков проникли на территорию святыни ислама под предлогом празднования праздника Шавуот.

Израильская полиция разогнала акцию протеста палестинцев, выступавших против вторжения в мечеть «Аль-Акса». Полиция закрыла мусульман в мечети Кибла.

Мечеть «Аль-Акса» в Иерусалиме считается первой киблой (сторона света, куда обращаются лицом во время молитвы) мусульман. (Анадолу)