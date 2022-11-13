Большинство сторонников Республиканской партии, в том числе среди независимых избирателей, готовы поддержать губернатора Флориды Рона Десантиса вместо экс-президента США Дональда Трампа, пишет New York Post. Согласно опросу YouGov, 42% респондентов считают, что глава юго-восточного штата должен стать кандидатом от республиканцев на выборах президента в 2024 году.

Как отмечается, назначение Трампа претендентом от партии поддерживают 35% опрошенных. По информации NYP, это первый опрос по выборам 2024 года, показавший преимущество Десантиса, и первый опрос с февраля 2016 года, указывающий на ослабление доминирования экс-президента в Республиканской партии.

При этом разброс исследования показывает, что Трампа в большей степени поддерживают те респонденты, которые заявляют о сильной поддержке партии. На стороне Десантиса же обычные республиканцы и независимые избиратели, которые склоняются в пользу партии.

Ранее экс-лидер Партии независимости Великобритании Найджел Фараж заявил, что Десантис может стать основным конкурентом Трампа в борьбе за пост главы государства в 2024 году. (Газета.Ру)