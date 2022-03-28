Российский олигарх Олег Дерипаска заявил в воскресенье, что речь президента Джо Байдена в Варшаве показала, что идет своеобразная «адская идеологическая мобилизация», которая может привести к затяжному конфликту в Украине, сообщает Голос Америки.

Основатель российского алюминиевого гиганта «Русал», Дерипаска, и ранее призывавший к миру, заявил, что, по его мнению, конфликт в Украине является «безумием», за которое «нам еще долго будет стыдно перед потомками».

Дерипаска, находящийся под американскими и британскими санкциями, не пояснил, кого он считает виновным в этом конфликте. Он отметил, однако, что и США, и Россия ужесточили свою риторику.

Напомним, что ранее США ввели санкции против Дерипаски и ряда других российских олигархов.

После того, как 24 февраля российские войска вторглись в Украину, против Дерипаски были введены санкции за его предполагаемые связи с президентом РФ Владимиром Путиным.