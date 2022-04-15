«Азербайджанский солдат даже во время войны не стрелял в кого-либо только потому, что он армянин. Для нас было понятие – «агрессор». Что касается национальности, то в Баку проживало 30 тысяч армян, и никто из них не подвергался дискриминации».

Об этом АПА сказал член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Бахруз Магеррамов.

Депутат отметил, что сейчас вопрос «Спутника» не является для нас предметом обсуждения с точки зрения того, что эту организацию возглавляет лицо армянской национальности: «Нас беспокоит превращение агентства Спутник, руководителем которого является Маргарита Симонян, в гнездо, в рупор армянских реваншистов. Хотя мы не можем вмешиваться в политику вещания какой-либо иностранной медиа-структуры, мы имеем право защищать наши национальные интересы в информационной войне. В этом смысле деятельность Симоняна носит явно провокационный характер, неуважение к территориальной целостности Азербайджана и, самое главное, использование государственных ресурсов для такой недостойной деятельности недопустимо. Почему Азербайджан не приостанавливает деятельность Спутник-Азербайджан?».

Бахруз Магеррамов считает, что, первым делом, необходимо официально выразить нашу озабоченность и четкую позицию российской стороне, выразить протест против действий Симонян, не соответствующих духу азербайджано-российских отношений: «Вторым шагом должно стать приостановление деятельности «Спутник-Азербайджан», по крайней мере, до тех пор, пока Симонян не будет отстранена от руководства. В частности, мы должны учитывать, что в период урегулирования отношений Армении и Азербайджана и роста надежд на мирный договор «Спутник-Азербайджан» представляет угрозу для здоровой информационной среды в регионе».