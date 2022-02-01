В настоящее время в период искусственного роста цен принятие Кодекса конкуренции окажет влияние на внутренний рынок Азербайджана.

Об этом в ответ на запрос Report заявил депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов.

“Этот кодекс в какой-то мере устранит монополию и повлияет на ценовую политику», — считает депутат.

Он отметил, что после принятия этого кодекса обязательно должно быть создано Агентство по конкуренции:

“Обязательно должен быть создан орган, регулирующий эту работу. Этот орган также должен находиться в непосредственном подчинении главы государства, так как здесь речь идет об очень серьезном развитии рыночной экономики. Это будет закон, который окажет огромное влияние на рынок”.