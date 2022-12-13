Налоговые поступления в государственный бюджет побили рекорды по динамике роста. Несмотря на сравнительно скромные показатели экономического роста, отчисления по этой части увеличились с января по ноябрь аж на 85 процентов.

В январе-ноябре истекающего года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 14 млрд 726 млн 776 тыс. манатов налоговых поступлений, информирует Trend со ссылкой на эту структуру. Издание сообщило, что по сравнению с отчетным временем минувшего года поступления от налогов увеличились на 85 процентов (6,7 млрд манатов).

В структуре бюджетных налоговых поступлений лидирует неуглеводородный сектор – 7 млрд 583 млн 62,2 тыс. манатов (на 29,2 процентов, или 1,7 млрд больше, чем в прошлом году). Соотношение выглядит следующим образом: 51,5 процентов – доля ненефтегазовой сферы и 48,5 процентов — нефтегазовой.

Такие подвижки, мягко сказать, озадачивают, комментирует приведенный расклад экономист Натиг Джафарли, ведь если приглядеться к статистике, по сравнению с прошлым годом ВВП республики увеличился всего на 5,2 процента:

«Столь высокий прирост налоговых поступлений озадачивает, — говорит аналитик, — Возникает вопрос, за счет чего выросли налоги на 85 процентов, если рыночная стоимость всех произведенных в стране товаров возросла лишь на 5,2 процента? И потом, ежели отчисления от неуглеводородной сферы увеличились на 1,7 млрд манатов, получается, на долю нефтяного сектора приходится 5 млрд декларируемого прироста. Но и тут не обходится без вопроса о причинах динамики – стала ли она результатом подорожания нефти и газа на мировых рынках или же это свидетельство высокого уровня работы в этом направлении нашего правительства?

По всему видно, что нам повезло с ценами на экспортируемое сырье в этом году, а что будем делать, когда оно подешевеет? Как собираемся увеличивать бюджетные доходы? Мне могут возразить, что ненефтяной сектор тоже сыграл свою роль в приросте бюджетных налоговых отчислений, однако же рост поступлений в этом сегменте происходит отнюдь не потому, что увеличилась производительность. Просто улучшилась ситуация в плане прозрачности бухгалтерского учета. Конечно же, все это здорово, но одного процесса «обеления» экономики недостаточно. Таким образом можно наращивать обороты года три, но финансовые пределы увеличения налоговых поступлений такими методами не бесконечны. Этот ресурс рано или поздно иссякнет, и что тогда делать?».

По его оценке, официальные макроэкономические показатели показывают трагическую зависимость страны от нефти и газа: «Для развития ненефтяного сектора нам нужны не «англоязычные чиновники», а экономические свободы и справедливая судебная среда», — уверен экономист.

В продолжение вопроса о причинах роста налоговых поступлений в народный кошелек, бытует мнение, что главным триггером этого стали растущие цены. По версии официальных источников, среднегодовая потребительская инфляция в республике приблизилась к 14 процентам. Однако на деле подорожание кратно превосходит этот порог, считает экономист Неймат Алиев. Руководствуясь данными о налоговых сборах по НДС в январе – сентябре этого года, он подсчитал потребительскую инфляцию на уровне 43 процентов. Во всяком случае, ощущаемая инфляция никак не вяжется с цифрами, рассчитываемыми статистическим органом. По словам опрошенных горожан, подорожание охватило прилавки продуктовых магазинов, а цены на самые потребляемые продукты растут почти ежедневно.