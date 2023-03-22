Массовая акция протеста, вызванная ухудшением социального положения трудящихся, прошла в среду в центре Бейрута. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, ее участники, собравшиеся на площади Риада Сольха, попытались захватить правительственный дворец Серай.

Путь им преградили полицейские силы, которые применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом, в результате среди активистов есть пострадавшие.

«По призыву профсоюзов на площадь пришли тысячи людей, — рассказал один из участников акции, инженер Хусейн Хаммуд. — Ливанцы возмущены небывалым ростом цен из-за обвала национальной валюты». По его словам, «правительство не делает ничего, чтобы исправить ситуацию, поэтому народ вышел на улицу, чтобы защитить свои права».

Глава профсоюза ливанских учителей Мухаммед Касем подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС, что демонстранты требуют от властей проведения срочной индексации заработной платы и трудовых пенсий. «Это законное и логичное требование в условиях, когда более 70% населения едва сводят концы с концами, — отметил он. — Однако мы видим, что находящийся у власти кабинет защищает не трудящихся, а существующую коррупционную систему и применяет против нас силу».

По словам профсоюзного лидера, «ливанская экономика рушится на глазах, нищета и безработица растут, стране угрожает хаос». «В сложившихся обстоятельствах гражданам необходимо взять в руки инициативу и добиваться смещения обанкротившегося правительства, поэтому протестное и забастовочное движение будет нарастать», — резюмировал собеседник агентства.