Демократы заявили, что рост экономики США при Трампе не улучшил жизнь обычных граждан

Экономические достижения США в последние годы не способствовали повышению уровня жизни обычных американцев. Об этом заявила во вторник губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер. Она представила ответ Демократической партии на ежегодное обращение «О положении страны», с которым выступил перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США президент Дональд Трамп.

«Реальность такова, что не у всех в США есть работа, предполагающая оплату медицинских услуг, — сказал она. — На самом деле у многих такая работа, которая не позволяет покрывать ежемесячные расходы». «Не имеет значения то, что президент говорит о фондовом рынке, — подчеркнула Уитмер. — Важно, что миллионы людей с трудном сводят концы с концами. Или же у них совсем не остается денег в конце месяца после оплаты транспорта, выписанных им лекарств или выплат по кредитам на учебу».

«Американские трудящиеся страдают в моем штате, в соседнем Висконсине, в Огайо, в Пенсильвании и по всей стране, — сообщила губернатор Мичигана. — Зарплаты остались прежними, а выплаты руководителям компаний резко повысились».

«Когда президент говорит, что экономика сильна, то я спрашиваю, для кого она сильна», — отметила она. По мнению Уитмер, от снижения налогов при Трампе выиграли наиболее состоятельные граждане. «Сила американской экономики должна заключаться в ином», — сказала Уитмер. Она подчеркнула, что «экономика [США] не работает для трудящихся», однако демократы готовы это изменить.

Уитмер заявила, что демократы активно добиваются повышения минимальной оплаты труда в стране и выступают с законодательными инициативами, которые помогут снизить стоимость медицинского обслуживания. По ее утверждению, республиканцы соответствующие законопроекты блокируют.(ТАСС)