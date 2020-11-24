Демократы требуют от профильного ведомства США признать победу Байдена

Американские конгрессмены-демократы Элиот Энгел (от штата Нью-Йорк), Адам Шифф (от штата Калифорния), Джерролд Надлер (от штата Нью-Йорк) в понедельник направили три отдельных письма руководителю Управления по общим вопросам администрации (GSA) США Эмили Мерфи с требованием официально признать их однопартийца Джозефа Байдена победителем состоявшихся в стране президентских выборов.

В соответствии с американским законодательством именно глава данного ведомства должен вынести официальное заключение о том, кто является избранным президентом. Представители Байдена ранее сообщали об обращениях в GSA относительно того, чтобы оно признало его избранным президентом. Мерфи до сих пор отказывалась подписать необходимые документы, указывая, что действующий президент республиканец Дональд Трамп свое поражение не признал, а окончательных официальных данных, которые бы однозначно свидетельствовали о победе Байдена, еще нет.

«Дальнейшая задержка с предоставлением переходной команде Байдена и [избранной вице-президентом Камалы] Харрис ресурсов и доступа, типичных для любого переходного [процесса], грозит серьезными неблагоприятными последствиями как для национальной безопасности, так и для внутренней политики. <…> Я прошу вас отбросить в сторону политические соображения и выполнить свои обязанности руководителя GSA — объявить о победе Байдена и обеспечить, чтобы американская традиция мирной передачи власти была продолжена соответствующим образом», — говорится в письме Надлера, которое распространила пресс-служба возглавляемого им юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. Законодатель также подчеркнул, что американские ведомства должны как можно скорее начать проводить для Байдена и Харрис брифинги, касающиеся вопросов национальной безопасности. Энгел и Шифф в своих письмах выразили схожие точки зрения. (ТАСС)