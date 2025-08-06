Американская оппозиция упрекнула Дональда Трампа в том, что он много угрожает Владимиру Путину новыми санкциями за вторжение в Украину, однако за полгода у власти так ничего и не сделал для усиления давления на Россию, а лишь ослабил санкционный режим, доставшийся ему в наследство от администрации демократа Джо Байдена.

При Трампе США не ввели ни одного нового пакета ограничений, тогда как за предыдущие полгода их было 16. Они не поддержали ни февральские санкции «Большой семерки» в годовщину вторжения, ни новые ограничения Великобритании, ни снижение потолка цен на российскую нефть, утвержденное Евросоюзом в июле.

«Президент Трамп решил ответить на российские удары по Киеву постом в социальных сетях, вместо того чтобы задействовать имеющиеся у США инструменты экономического давления», — говорится в докладе, подготовленном по заказу двух видных демократок в Сенате Элизабет Уоррен и Джин Шахин.

«И союзники, и противники США ждут, чем обернутся запоздалые бесконечные угрозы Трампа перейти к действиям и остановить российскую агрессию, — говорится в документе. — Пока не ясно, какими будут следующие шаги, но уже ясно, что последние полгода администрация Трампа бездействовала».

Доклад появился за три дня до истечения ультиматума Трампа Путину — перемирие или санкции. В документе содержатся рекомендации Белому дому. Они гарантированно будут проигнорированы. (bbc.com)