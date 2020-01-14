Демократам переданы данные из смартфона помощника адвоката Трампа

Предприниматель Лев Парнас, который, предположительно, выполнял на Украине поручения Рудольфа Джулиани — адвоката президента США Дональда Трампа, передал демократам в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США данные, хранящиеся в его смартфоне iPhone 11 и имеющие отношение к расследованию в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. Об этом сообщил в своем Twitter в понедельник адвокат бизнесмена Джозеф Бонди.

По его словам, речь идет о переписке в мессенджере WhatsApp, смс-переписке и фотографиях, которые были предоставлены в минувшие выходные демократам в Конгрессе. «Мы после поездки в столицу работали в течение ночи, чтобы предоставить подборку посланий Льва Парнаса, смс-послания и изображения, на которые не распространяется запрет, сотрудникам Демократической партии в спецкомитете по разведке Палаты представителей. Эти материалы содержат подробности взаимодействия ряда лиц, имеющего отношение к расследованию в рамках импичмента», — написал адвокат, не раскрыв содержание данных материалов. (ТАСС)