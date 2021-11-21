Заболеваемость коронавирусом в Японии снизилась после того, как штамм «дельта» самоликвидировался. Такую версию высказал профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ в интервью с изданием Japan Times.

По его словам, «дельта»-штамм накопил слишком много мутаций в белке, который отвечает за защиту РНК от разрушений и в какой-то момент он запустил механизм естественного самоуничтожения.

«Дельта»-штамм в Японии был очень распространен и не допускал других штаммов. Но по мере того, как мутации накапливались, он, в конечном итоге, «сломался» и больше не смог копировать себя», — объяснил ученый.

В течение трех месяцев в Японии фиксировались рекорды суточной заболеваемости, которая варьировалась в пределах 26 тыс. случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день этот показатель едва достигает 200 случаев. (Газета.Ру)