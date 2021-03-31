Деловое предложение к АФФА и афоризм Бомарше

На Бакинском Олимпийском стадионе состоялся отборочный матч Чемпионата мира-2022 между сборными Азербайджана и Сербии. Наша сборная предсказуемо проиграла. Удивительно было, что не крупно. Еще один удивительный факт — наши умудрились забить гол. Пусть и с пенальти, но там ведь тоже нужно не поскользнуться перед ударом, попасть в ворота, а не в штангу или вратаря.

В остальном, все ожидаемо. Последнее место в группе и отставание даже от идущего третьим Люксембурга, население которого составляет столько же, сколько количество живущих в Наримановском, Насиминском, Низаминском районах Баку.

Кстати, очень понравилась тонкая ирония тренера сборной Джанни Де Бьязи. «Почему сегодня не было в заявке лучшего бомбардира чемпионата Азербайджана Намика Алескерова, а второй лучший снайпер Махир Эмрели остался в запасе? Быть бомбардиром в Азербайджане и играть на международной арене – это разные вещи. Тут нам противостоял физически сильный соперник», — заявил он по итогам игры.

Правильно сказал. В чемпионате Азербайджана играть совсем несложно. Тут даже Эмрели кажется нормальным футболистом. Именно кажется. А в реальности, это позер с невероятно завышенными амбициями, но совершенно посредственными способностями. Да еще и ломающийся через 10 минут после выхода на поле. И ведь он не самый худший в составе сборной.

Но в том все и дело, что ничего хорошего, годного просто нет. За три десятка лет независимости Азербайджан так и не дал мировому футболу ни одного футболиста хотя бы среднего европейского уровня. Даже как-то неудобно нас сравнивать в этом плане с соседними Грузией и Арменией. Хотя там денег в футболе всегда было в разы меньше. Значит, дело не в деньгах. Может, в тренерах сборной? Тоже нет. Приглашали за эти десятилетия кучу прекрасных специалистов. Даже с мировыми именами. Да и Де Бьязи как-то умудрился вывести сборную Албанию на Чемпионат Европы-2016.

С нашей сборной у него ничего и близкого к этому не получится. Потому, что футболисты нашей сборной — амбициозные посредственности, прекрасно чувствующие себя на Родине. Им и тут неплохо платят. А развиваться, идти на сокращение зарплаты, ради игры в клубе средней руки какого-либо среднего по уровню европейского чемпионата им не хочется. Так что имеем то, что имеем. И за то, что имеем нужно поклониться в пояс руководителям АФФА.

К которым, кстати, имеется конкретное предложение. Чисто деловое. Среди коллег-журналистов, включая автора этих строк, можно найти полтора десятка тех, кто когда-то гонял мяч на том или ином уровне. Я, к примеру, тренировался когда-то у прекрасных Валерия Гаджиева и Руслана Абдуллаева. Давно это было, да и не молод я уже, не только по футбольным меркам. Но прошагать по полю 90 минут в состоянии. Уверен, что тоже самое о себе могут сказать полтора десятка известных мне представителей СМИ.

К чему это я? К тому, что шансов на победу, на занятие в группе места выше последнего у нашей сборной итак немного. В этой связи и предлагаю дать шанс нам, журналистам. Проиграем также, как это делают наши вроде бы профессиональные игроки. Но стоить все это будет дешевле. Ибо, никто из нас гонораров не просит. Достаточно просто возможности походить, а если получится и побегать по полю, несколько раз попасть по мячу.

А что? Может, мы так традицию заложим. Вон, сборная Исландии, в составе которой были дантист, юрист, почтальон, режиссер, пилот, работник порта, студент, вышла в 2016 году на ЧЕ, где сотворила сенсацию и дошла до четвертьфинала. Через два года исландцы дебютировали на мировом первенстве. Их пример — нам наука. Ну его этот чемпионат Азербайджана, если сборная в итоге постоянно проигрывает. Дадим шанс людям разных профессий, пусть попробуют. Раз в жизни и палка стреляет. Глядишь, однажды и сборная Азербайджана, собранная из журналистов, айтишников, банковских клерков, нефтяников, юристов и даже представителей шоу-бизнеса покажет результат. Шучу, конечно. Но это и есть тот самый случай, о котором писал Бомарше: «Я спешу посмеяться над всем, иначе мне придется заплакать».