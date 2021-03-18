Дело по обвинению режиссера Люка Бессона в изнасиловании закрыто

Французское следствие закрыло дело по обвинению в изнасиловании против режиссера Люка Бессона, передает издание Mediapart.

Подавшую иск актрису Сэнд Ван Рой уведомили о решении следствия. Как утверждает ее адвокат, следователь не общался с актрисой и ключевыми свидетелями и не проводил очную ставку.

В мае 2018 года 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обвинила 60-летнего Бессона в изнасиловании. Она обратилась с жалобой в полицию Парижа. По утверждению актрисы, режиссер изнасиловал ее в отеле Bristol, находящемся рядом с Елисейским дворцом.

Ван Рой заявила, что режиссер подсыпал ей в чай наркотики, а после того, как она потеряла создание, изнасиловал ее. У нее взяли токсикологический анализ крови. Он не подтвердил наличие наркотиков в крови артистки.

В феврале 2019 года прокуратура Парижа закрыла это дело. Однако в октябре того же года парижский судебный следователь возобновил дело об изнасиловании против Бессона. В январе 2021 года обвиняемый в изнасиловании актрисы Люк Бессон получил статус свидетеля.