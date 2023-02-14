Уголовное дело в отношении бывшего президента Кыргызстан Алмазбека Атамбаева, согласно которому он был приговорен к 11 годам лишения свободы, направлено на повторное рассмотрение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Верховном суде республики.

Отмечается, что дело рассмотрит Верховный суд по ходатайству адвокатов политика.

Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год. Его лишили президентской неприкосновенности в июне 2019 года и задержали по делу о коррупции. После этого Атамбаева ненадолго освободили в октябре 2020 года по требованию протестующих в Бишкеке, но уже спустя несколько дней снова задержали, в том числе по новому обвинению в организации массовых беспорядков в центре кыргызской столицы.

В июне прошлого года стало известно, что Атамбаева оправдали по делу о беспорядках и попытке захватить власть в 2020 году.

Позднее сообщалось, что служба исполнения наказаний отказала Атамбаеву в разрешении пройти лечение в Москве.