7 ноября в Турцию прибыла делегация Министерства обороны Соединенных Штатов. Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, сообщает NTV.

«Сегодня в Министерстве национальной обороны проходит встреча группы высокого уровня по укреплению сотрудничества в сфере обороны между Турцией и США», — заявил турецкий министр.

Под председательством Хулуси Акара состоялось совещание в формате видеоконференции с участием армейского командования и заместителя министра национальной обороны Турции Юнуса Эмре Караосманоглу.

Состав американской делегации и подробности встречи пока не сообщаются.